Officiellt: Hammar återvänder till Örgryte

Johan Hammar lämnar BK Häcken.

Han återvänder istället till Örgryte.

– Det känns väldigt bra att vi kommit överens med Johan som återvänder till ÖIS, säger sportchef Pontus Farnerud.

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Johan Hammar har brottats med skador de senaste två säsongerna. Mittbacken spelade inte en enda minut i allsvenskan i fjol till röjd av en avsliten hälsena. I år har det endast blivit sex matcher för BK Häcken, varav tre från start.

Nu står det klart att Johan Hammar lämnar BK Häcken för spel i Örgryte.

– Det känns väldigt bra att vi kommit överens med Johan som återvänder till ÖIS med erfarenhet, som en bättre fotbollsspelare och som framförallt kommer att stärka vår defensiv. ÖIS ambition är att hela tiden utvecklas, Johans personlighet och mentalitet passar väldigt bra in i vårt sätt att arbeta med ett driv att vara en del av att bygga vidare på det vi påbörjat. säger Öis sportchef Pontus Farnerud.