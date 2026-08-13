TV-guide: Så ser du Hammarby mot Raków Częstochowa

Hammarby tar emot Raków Częstochowa i Conference League-kvalet torsdagen den 13 augusti 2026.

Avspark är klockan 19.00 på 3Arena i Stockholm.

Här är de bekräftade uppgifterna inför matchen.

Henrik Rydström, Hammarby. Foto: Bildbyrån

Lagen möts igen efter 0–0 i Częstochowa den 6 augusti, vilket ger ett helt öppet utgångsläge inför Hammarbys hemmamatch.

Svensk tv- och streaminginformation är ännu inte bekräftad.

Hammarby – Raków Częstochowa: När och var?

Stad: Stockholm

Stockholm Arena: 3Arena

3Arena Datum: Torsdagen den 13 augusti 2026

Torsdagen den 13 augusti 2026 Avspark: Kl. 19.00 svensk tid

Matchen spelas på 3Arena i Stockholm med Hammarby som hemmalag och Raków Częstochowa som bortalag.

Hammarby – Raków Częstochowa: Hur ser man matchen?

Streamingplattform: Sportbladet Play

Sportbladet Play Sändningstid: 18:30

Om du planerar att följa matchen sänds mötet Hammarby mot Rakow Czestochowa live på Sportbladet. Sändningen drar igång klockan 18:30, en halvtimme innan utsatt avsparkstid.

För att se matchen besöker du Aftonbladets plattform i din webbläsare eller öppnar deras app på din mobil, surfplatta eller smart-TV. Sändningen kräver att du har ett aktivt Aftonbladet Plus-abonnemang. Se till att vara inloggad i god tid före matchstart.

Hammarby – Raków Częstochowa: Vad kan man förvänta sig?

Matchen följer på 0–0 mellan lagen den 6 augusti och avgör vilket lag som går vidare i kvalspelet. Hammarby spelar hemma på 3Arena och går in i mötet med ett helt öppet läge.

I det tidigare mötet startade Hammarby med en fembackslinje, medan Nahir Besara användes som falsk nia. Det kan ge en försiktig fingervisning om hur Hammarby vill ta sig an matchbilden, men det finns inga bekräftade uppgifter om startelvan.

Vinnaren går vidare i kvalspelet och förloraren åker ur Conference League-kvalet.

Matchen spelas på 3Arena i Stockholm.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.