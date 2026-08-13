Uppgifter: Blåvitt säljer Alioum

IFK Göteborg ser ut att göra ännu en försäljning.

Saidou Alioum är nära övergång till tjeckiska FK Jablonec.

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Under gårdagen stod det klart att IFK Göteborg säljer Rockson Yeboah till spanska Osasuna för drygt 30 miljoner kronor.

Nu ser Blåvitt ut att vara på väg mot ytterligare en spelarförsäljning.

Enligt Expressen ser Blåvitt ut att sälja Saidou Alioum till tjeckiska FK Jablonec. Klubben uppges vara beredd att betala omkring 800 000 euro, motsvarande cirka 8,8 miljoner kronor. Enligt uppgifterna är affären nära att gå i lås.

Alioum anslöt till IFK Göteborg från Hammarby sommaren 2025. Sedan dess har yttern svarat för fem mål och tre assist på 35 matcher i den blåvita tröjan.