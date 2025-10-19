AIK-besvikelsen: ”Det ser ju inte toppen ut”

STOCKHOLM. Malmö FF och Gais vann den här omgången, AIK gjorde det inte.

Efter derbyförlusten mot Hammarby är Mads Thychosen besviken i jakten på en Europaplats.

– Det ser ju inte toppen ut, men jag tror vi kommer vinna våra tre sista matcher, säger dansken i den mixade zonen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby var numret större än AIK den här söndagen och vann rättvist med 2-1 inför ett utsålt 3Arena.

I andra halvlek tvingades Mads Thychosen utgå skadad, något han var beredd på kunde hända efter en oviss kamp mot slutet av säsongen.

– Det har varit ganska osäkert ett par veckor nu, säger högervingen som inte vill avslöja vad det är för skada.

– Nej jag tror inte jag vill säga för mycket om det i media om jag ska vara ärlig.

Thychosen berättar att han fått ta smärtstillande för att kunna lindra smärtan, men däremot inte tagit några sprutor. Frågan är om han nu kommer vara fit till återstående matcherna? Något som dansken vet till hundra procent är däremot att AIK är piskat att gå rent hösten ut nu för att ha chans på Europa nästa år – detta då såväl Gais som Malmö FF vann den här helgen.

– Det ser ju inte toppen ut. Vi måste vinna våra tre återstående matcher, men spelar vi som vi gjorde i dag tror jag att vi gör det också.

AIK har fyra poäng upp till Gais som innehar tredjeplatsen tillika sista Europaplatsen.

Övriga matcher för AIK är Häcken hemma, Elfsborg borta och Halmstad hemma.