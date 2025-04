AIK-bjässen vill inte framstå som bad boy

KARLBERG. Thomas Isherwood har spelat två matcher för AIK i allsvenskan – och har tagit två gula kort.

Det senaste kom i matchen mot Malmö FF – och var inte så illa som många får det att se ut.

– Det är absolut inte med flit men han springer in i min hand tycker jag, menar Isherwoood.

Efter tre allsvenska matcher står AIK på sju poäng. Totalt har de släppt in tre mål, där samtliga kom i matchen mot IFK Norrköping. Thomas Isherwood var inte en del av ”Gnagets” hemmapremiär, och har således inte varit med om att släppa in ett enda allsvenskt mål så här långt. Kring inledningen av säsongen är den 27-årige mittbacken nöjd, men inte helt.



– Jag tycker att vi som grupp har tagit bra poäng på tre matcher och jag ser det som en positiv inledning. Jag är lite besviken då jag tror att vi kunde ha tagit tre poäng senast men jag ska inte klaga. Överlag tycker jag att det känns som en bra inledning och det känns som att vi kan bygga vidare på det här, säger mittbacken till FotbollDirekt.

Många har varit inne på att ni gör er bästa match mot Malmö, men “bara” får med er en poäng. Vad har ni landat i för slutsats efter matchen?

– Det som vi har snackat om är att vi är glada över de steg vi har tagit med prestationen i sin helhet, både defensivt och offensivt. Vi gör en bra insats, det är inget snack om saken. Poängmässigt tar vi en poäng men i fotboll, när man känner att man kunde ha tagit lite mer, då känner man det. Jag tror att det viktigaste är att vi känner att vi kan bygga vidare på prestationerna, om man endast tittar på det.



Efter måndagens match på Strawberry arena hyllades Isherwood på många håll och kanter.





“Isherwood är totalt galen !! På ett bra sätt såklart.. vem fan vill möta en skvatt galen snubbe från Fruängen!”, skrev Daniel Widell på plattformen X.

Någon vidare koll på sociala medier uppger sig inte Isherwood ha, men informationen har trots allt ett sätt att nå honom.

– Jag har bara Instagram men jag brukar inte lägga så mycket energi på sociala medier. Men det är klart att man får höra vissa saker och så vidare. I slutet av dagen vet man hur fotbollen är, ena dagen är det soligt och den andra är det regnigt. Jag försöker bara fokusera på det som händer på Karlberg, med mina tränare och mina medspelare samt mina nära och kära. Jag brinner för det här, krigar varje dag för att fortsätta kunna ge allt från start i AIK och det är där jag landar varje dag.

Men du själv måste vara nöjd med din egen prestation?

– Ja, jag är nöjd. De har noll skott på mål mot oss och jag är försvarare, det är otroliga siffror tycker jag i sin helhet. Tar man bort det siffermässiga i sin helhet och kollar på det individuella hos mig är jag glad för mig själv och mina medspelare. Jag är taggad på att bygga vidare på det här.

En sak som kan anses vara mindre positiv är att Thomas Isherwood står noterad för två varningar efter två spelade matcher. Det menar mittbacken inte är helt rättvist, samtidigt som det är någonting han behöver förhålla sig till framöver.

– Det är en svår fråga. Jag tycker att det här gula (mot Malmö FF, reds anm) är väldigt billigt. Min hand råkar komma på hans ansikte, det är absolut inte med flit men han springer in i min hand tycker jag. Det är klart att man kan grubbla över ja, nej och varför men jag går in i matcherna för att vinna helt enkelt. Jag kommer att göra allt där ute, ibland kommer man lite snett och ibland kan det bli felbedömningar där det kommer kort. Jag lägger ingen vikt vid det utan jag lägger vikt vid att ge allt och ta tre poäng.

Du framstår som en väldigt hårdför spelare. Hur balanserar du tankarna kring att gå in i närkamper?

– Ibland blir det otur, att man halkar eller kommer fel i duellerna. Ibland är det taktiskt, ibland är det för att visa att jag är här. Det finns olika slags gula kort. Om jag ska vara helt ärlig halkade jag och kom sent in i duellen mot Gais, mot Malmö… Kom min hand upp. När man ser ut som mig och spelar hårt kanske man tror att det var med flit. Det är fotboll och det är en kontaktsport, det blir så ibland.

Om det blir spel för Isherwood mot Öster på söndag återstår att se.



– Jag tar en dag i taget och slåss varje dag för att starta, det är allt jag kan säga. Jag vill spela varje match och jag vet vad jag kan ge för laget. Jag ger allt, jag tror på mig själv och mina lagkamrater, så enkelt är det, avslutar Thomas Isherwood.