Succé för duon: ”Har inte spelat så mycket tillsammans”

Alexander Isak och Viktor Gyökeres fick en drömstart på VM.

I premiären låg de bakom fyra mål i matchen.

– Det kommer bara att bli bättre ju mer de spelar ihop, säger förbundskaptenen Graham Potter i SVT.

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Fem mål framåt för svensk del i VM-premiären. Natten till måndagen körde Blågult över Tunisien och Sveriges förbundskapten Graham Potter var nöjd med insatsen.

– Det var fantastiskt, riktigt nöjd med spelarnas insats. De hanterade matchen väldigt bra. Målet vi släppte in var ganska billigt, men i stort sett tyckte jag att vi var solida och ett hot, säger Potter till SVT.

– Vi kan alltid utvecklas men samtidigt en bra start för oss.

Potters hyllning till svenska stjärnorna

Anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres stod för en uppvisning. De var ett ständigt hot för Sverige och låg bakom de fyra första målen.

– De har inte spelat så mycket tillsammans, så det kommer bara att bli bättre ju mer de spelar ihop. De kämpade för varandra och kul för dem att de gör mål. Båda två var fantastiska.

Trots Isaks succé har det funnits frågetecken kring honom. Senast han spelade 90 minuter var i december i fjol.

– Han bygger upp sina minuter och vi pratade mycket med honom och han sa att han inte ville byta. Han sparade mycket på sin energi, avslutar Potter.

Sverige ställs härnäst mot Nederländerna.