VM medan du sov: ”Svanberg skrev VM-historia och Diallo stor hjälte”

God morgon!

Blågult gav oss en fin start på veckan, men mycket mer har hänt.

Här är allt du har missat från nattens VM-matcher.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Detta har hänt

I går kväll sparkade Nederländerna och Japan i gång grupp F och matchen slutade 2–2. LÄS MER: Delad pott mellan Nederländerna och Japan.

I natt så var mångas blickar så klart mot Blågults premiärmatch i VM men innan dess spelades en målsnål match mellan Elfenbenskusten och Ecuador. Den matchen slutade 1–0 efter att Amad Diallo frälst Elfenbenskusten i 90:e minuten. Ett resultat som gör att Elfenbenskusten ligger tvåa i grupp E, med samma poäng men sämre målskillnad än Tyskland som vann med 7–1 i går kväll.

Vid 04:00 klev Sverige in i VM när Tunisien stod för motståndet. Då kunde Yasin Ayari ge Sverige en drömstart när han sköt in 1–0 redan efter sju minuter och sedan rullade det på. Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Mattias Svanberg och tvåmålsskytt Yasin Ayari skrev in sig i målprotokollet när Sverige vann med 5–1. Detta gör att Blågult leder gruppen och har satt sig i en fin position för att ta sig vidare till slutspel. Japan och Nederländerna ligger delas tvåa, två poäng bakom Sverige.

Foto: Bildbyrån

Nattens rubriker

Mycket av nattens rubriker handlar så klart om den svenska succén. Först och främst är det Sveriges kross som överraskar många. En seger kanske var väntad men att det skulle gå så pass lätt var nog ingen säker på. Det var folkfest på gator och torg runt om i landet och så klart även på andra sidan Atlanten.

Mattias Svanberg, som stod för Sveriges fjärde mål behövde bara några sekunder på planen innan han kunde sätta bollen i mål. Svanbergs mål är det snabbaste av en inhoppare någonsin. Skåningen skriver därmed VM-historia.

Något som däremot är lite mer oroande för herrlandslaget är att Gabriel Gudmundsson blev utbytt med någon form av skada eller känning. Vad status är framgår inte ännu men för svensk del måste han vara hel för att ta sig långt i mästerskapet.

Folkfest på Trädgården i Stockholm. Foto: Bildbyrån

Yasin Ayari mötte sitt andra hemland, Tunisien. En speciell match för honom som kunde välja att representera båda landslagen och med respekt valde han att inte fira målen allt för mycket.

Nattens överraskning

Yasin Ayari. Många visste nog vad han hade i sig och vilka kvaliteter han hade. Men att han skulle bli Blågults första målskytt var överraskande med tanke på vilken anfallsduo som spelade från start. Att han skulle få bli VM-målskytt i sin debut mot sitt andra hemland, Tunisien var det inte många som trodde på från början.

Ställningarna

I grupp E ligger Tyskland före Elfenbenskusten. Lagen har samma poäng med Tyskland leder på målskillnad. I grupp F leder Sverige samtidigt Japan och Nederländerna ligger på delad andra plats efter krysset i går kväll. Två poängs försprång som kommer bli viktiga inför de på pappret tuffare matcherna mot Nederländerna och Japan.