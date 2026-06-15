Speciell VM-premiär för Ayari: ”Mycket som har hänt”

Yasin Ayari blev pappa några veckor innan VM.

I premiären gjorde mittfältaren två mål när Sverige vann med 5–1.

– Jag är så tacksam, säger han till SVT.

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Yasin Ayari gjorde Sveriges första VM-mål sedan Emil Forsberg för snart åtta år sedan. Det var i premiären mot Tunisien som Ayari slog till redan i den sjunde minuten.

I slutet av matchen satte han 5–1-målet från distans. De blev en känslosam premiär för Ayari i dubbel bemärkelse. Bara några veckor innan blev han och flickvännen Sandra Kulusevska föräldrar.

– Det är mycket som har hänt de senaste veckorna. Det är bara att tacka Gud för allt som har hänt mig. Jag är så tacksam. Det är svårt att beskriva en sån här känsla, säger Yasin Ayari till SVT.

Något som skapade rubriker var att Ayari inte valde att fira vid det första målet. 22-åringen har rötter i Tunisien men valde att representera Blågult.

– Som alla vet har jag rötter därifrån. Det var en speciell match för mig. Jag känner mycket för Tunisien men jag är glad att vi vann.

Yasin Ayari har svarat för totalt fem mål och två assist på 22 landskamper för Sverige.