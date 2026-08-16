AIK derbyfirade – med Zadok Yohanna: ”Otroligt kul”

STOCKHOLM. Derbyseger mot Djurgården och ny trea i allsvenskan.

Då firade AIK med rekordaffären Zadok Yohanna.

– Otroligt kul att han var här i dag, säger Kristoffer Nordfeldt till FotbollDirekt.

Nordfeldt och Yohanna efter AIK:s derbyseger mot Djurgården. Foto: Bildbyrån

Han gjorde sin sista match i AIK mot just Djurgården i våras. Då blev det bara en halvlek innan en skada satte stopp och sista allsvenska omgångarna innan VM-uppehållet var Zadok Yohanna indisponibel för spel innan han såldes till Brighton för 300 miljoner svenska kronor vilket sprängde tidigare transferrekordet från allsvenskan.

Men nu var nigerianen tillbaka för att se derbyt mot Djurgården på 3Arena – och AIK fick gruvlig revansch efter 2-4-förlusten mot ”Blåränderna” i våras.

Efter 3-1-segern inför drygt 27 000 åskådare firade Yohanna med AIK:s spelare och supportrar.

– Det han gjorde för oss på planen och för föreningen… han har bidragit på alla sätt som går och det var otroligt kul att han var här i dag. Att se honom fira med fansen och sedan med oss efteråt i omklädningsrummet, ja det var väldigt kul, säger Kristoffer Nordfeldt till FotbollDirekt.

Yohanna var tydlig med att han inte tänkte göra några intervjuer när han passerade mixade zonen, men inom AIK spred 18-åringen mycket glädje såväl nu som under sin tid i klubben.

– Han var med oss från förra hösten och gjorde det fantastiskt och flög verkligen hos oss. Han hjälpte oss med klubbens ekonomi och har tagit ett jättehäftigt steg in i sin karriär, säger Nordfeldt och fortsätter:

– Vi som spelargrupp håller Zadok jättehårt. Han bidrog så mycket både på planen och i omklädningsrummet. Han har betytt väldigt mycket för AIK på flera plan.