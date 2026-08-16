Uppgifter: Suzuki klar för Aston Villa

VM-målvakten Zion Suzuki är på väg bort från PSG.

Han är nära Aston Villa.

Det uppger The Athletic.

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Det såg länge ut att bli en flytt till Paris Saint-Germain. Men Zion Suzukis övergång från Parma till den franska storklubben föll samman efter uppgifter om att japanens agenter ändrade sina krav på provisionen.

Nu ser 23-åringen i stället ut att hamna i Premier League. Enligt The Athletic är Parma och Aston Villa överens om en övergångssumma på 30 miljoner euro, motsvarande omkring 330 miljoner kronor.

Suzuki uppges dessutom skriva på ett femårskontrakt med Birmingham-klubben.

Målvaktens ankomst till Villa Park kan samtidigt vara ett tecken på att Emiliano Martinez lämnar Aston Villa. Argentinaren har tidigare kopplats ihop med en flytt till Juventus.

Suzuki har tillbringat de två senaste säsongerna i Parma. Innan dess representerade han belgiska Sint-Truiden och japanska Urawa Red Diamonds.

Under sommarens VM var 23-åringen Japans förstaval mellan stolparna och vaktade målet i samtliga fyra matcher.