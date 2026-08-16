TRE PUNKTER: ”Arvtagaren i AIK till sist här”

STOCKHOLM. Sedan Ioannis Pittas lämnade AIK har jag väntat på en respektabel ersättare.

Det var vare sig cypriotiska landsmannen Andronikos Kakoullis eller Erik Flataker.

Men nu är han här.

Linus Carlstrand klev fram igen och sänkte nu Djurgården med dubbla mål där volleykanonen i taket var ren och skär klass.

Foto: Bildbyrån

Honkavaara hade kanske rätt ändå – funkade inte alls

Han har kritiserats för att spela Miro Tenho varenda minut i årets allsvenska medan Jacob Une och Mikael Marqués turats om i omgångar medan Leon Hien knappt fick spela överhuvudtaget innan lånet till Norge. Nu var Jani Honkavaara tvungen att vila Miro Tenho efter det gula kort han ådrog sig mot VSK i måndags. Men kanske att Honkvaara hade rätt om Tenho, en storhet i finländarens spel som inte uppfattats av den stora massan. För utan Tenho föll Djurgårdens försvar ihop i första halvlek. Marqués och Une hade inte gjort en enda match tillsammans och var inte alls synkade. Visserligen kunde inte mycket göras åt Carlstrands drömmål på volley, men såväl 2-0 som 3-0 kändes för billigt. Det kommer nog dröja innan Tenho är utanför Honkavaaras elva igen.

Pittas ersättare är här – snart två år senare

Ioannis Pittas gjorde sin sista AIK-match 10 november 2024 då han slog till med två mål i 5-1-segern mot HBK. Jag har sedan dess väntat på en högkvalitativ ersättare till cyprioten. Landsmannen Andronikos Kakoullis visade sig inte vara rätt och norrmannen Erik Flataker var okej men inte mer. Men nu är han här, ett år och nio månader efter Pittas senaste match för AIK har Linus Carlstrand minst sagt visat sig vara Pittas-bra. Två mål och en assist i 4-3-segern mot Örgryte senast, detta i Carlstrands första start för AIK. Nu mot Djurgården behövde 21-åringen inhämtad från Öster blott 25 minuter på sig innan han var tvåmålsskytt. Första målet, volleyn stenhårt upp i nättaket, är ett av årets vackraste fullträffar i allsvenskan.

Se upp Bajen – inte bara ni som kommer jaga Sirius

José Riveiro trollar med AIK. Nyckelspelare i Aron Csongvai, Zadok Yohanna och Bersant Celina har lämnat den här sommaren och succébacken Ibrahim Cissé går fortsatt skadad samtidigt som det hackar för ledargestalten Sotirios Papagiannopoulos. Ändå är AIK ny trea i allsvenskan med två poäng bakom Hammarby. Visserligen har Bajen en match färre spelad i skrivande stund men jag kan tänka mig att de tappar poäng borta mot deras mardrömsmotståndare senare i dag: Kalmar borta. Skulle Hammarby torska eller kryssa, då tror jag att Gnaget kan blåsa om ett Bajen som nog är rätt tyngda av uttåget i Europa. Upp till Sirius är det för AIK 14 poäng och det är väldigt långt även om Uppsalalaget ser lite skräckslagna ut utan Sevilla-flyktande Robbie Ure med bara en poäng av sex möjliga sedan skotten såldes till La Liga-klubben. Men kampen om stora silvret lever i alla fall i högsta grad och Riveiro har verkligen uträttat storverk med Gnaget sedan han ersatte Mikkjal Thomassen i vintras.