Värnamo vann mot Östersunds FK

Värnamo tog ännu en seger.

Denna gången vann man mot Östersunds FK.

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Efter en tung vår har IFK Värnamo fått upp farten under sensommaren. Smålandslaget gick in i söndagens möte med Östersunds FK med två raka segrar i ryggen.

På Finnvedsvallen skulle Värnamo fortsätta plocka poäng – även om det till slut bara blev en.

Hemmalaget tog ledningen efter drygt tio minuter. Kai Meriluoto skarvade vidare Axel Björnströms nick, som letade sig hela vägen in i nät.

Östersund skulle dock komma tillbaka. I den 75 minuten kvitterade Mario Palomino Delgado, som från nära håll stötte in 1–1 efter framspelning från Curtis Edwards.

Några fler mål föll inte, och matchen slutade därmed 1–1.

För Värnamo innebär resultatet att laget har tagit poäng i tre raka matcher, även om segersviten nu är bruten. Östersund behåller samtidigt sin plats i tabellens toppskikt.