Kristianstad krossade krisande IFK Norrköping
Följ Fotbolldirekt på
Google news
IFK Norrköping tog emot Kristianstads DFF under söndagen.
Då kunde gästerna från Skåne slå till med fem mål.
IFK Norrköping tog emot Kristianstads DFF under söndagen. Då kunde de skånska gästerna vinna med hela fem mål.
Linda Lif Boama drog igång målskyttet i första halvlek når hon nickade in 1–0. Sedan kunde lagkapten Tilda Persson utöka ledningen i andra halvlek och sedan kunde Elin Hansson göra ett mål till och Michelle De Jongh blev tvåmålskytt. Matchen slutade 5–0 till KDFF.
Den här artikeln handlar om: