Kristianstad krossade krisande IFK Norrköping

IFK Norrköping tog emot Kristianstads DFF under söndagen.

Då kunde gästerna från Skåne slå till med fem mål.

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IFK Norrköping tog emot Kristianstads DFF under söndagen. Då kunde de skånska gästerna vinna med hela fem mål.

Linda Lif Boama drog igång målskyttet i första halvlek når hon nickade in 1–0. Sedan kunde lagkapten Tilda Persson utöka ledningen i andra halvlek och sedan kunde Elin Hansson göra ett mål till och Michelle De Jongh blev tvåmålskytt. Matchen slutade 5–0 till KDFF.