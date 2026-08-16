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Fito: Bildbyrån

Kristianstad krossade krisande IFK Norrköping

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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IFK Norrköping tog emot Kristianstads DFF under söndagen.
Då kunde gästerna från Skåne slå till med fem mål.

Fito: Bildbyrån

IFK Norrköping tog emot Kristianstads DFF under söndagen. Då kunde de skånska gästerna vinna med hela fem mål.

Linda Lif Boama drog igång målskyttet i första halvlek når hon nickade in 1–0. Sedan kunde lagkapten Tilda Persson utöka ledningen i andra halvlek och sedan kunde  Elin Hansson göra ett mål till och Michelle De Jongh blev tvåmålskytt. Matchen slutade 5–0 till KDFF.

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