AIK-försvararna om skadorna: ”Frustrerande att inte spela”

Mads Thychosen och Filip Benkovic dras båda med skadeproblem.

Trots det hoppas båda AIK-backarna kunna spela söndagens match mot Häcken.

– Det är det vi jobbar för nu, säger den danske ytterbacken till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagens AIK-träning på Karlberg, klubbens träningsanläggning, fanns varken Mads Thychosen eller Filip Benkovic med.

Detta då båda försvararna dras med skadeproblem och tränade på eget håll.

– Jag har haft två olika skador. Först var det hälsenan, sedan kom jag tillbaka, och nu är det höften som krånglar, förklarar Thychosen för Fotbollskanalen och fortsätter:

– Jag hoppas att jag kan spela på söndag. Det är det vi jobbar för nu. I dag simmade jag på morgonen och nu var det lite löpning på plan. Jag hoppas träna med laget i morgon och så får vi se hur det går i helgen.

Den andra ”Gnaget”-backen Filip Benkovic menar att det var tufft att stå till sidan under helgens derby mot Hammarby.

– Jag vill inte säga var exakt jag är skadad, men det är underkroppen. Det är frustrerande att inte kunna spela, speciellt som när det var derby senast. Jag gjorde allt för att kunna spela derbyt, men det gick inte. Jag gör mitt bästa för att kunna spela på söndag, säger han.

Matchen mellan AIK och BK Häcken spelas på söndag, med avspark 16.30.