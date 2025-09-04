AIK i sorg – Patrik Karlsson har gått bort

AIK har sorg.

Den tidigare förtroendevalda Patrik Karlsson, 56, har gått bort.

Under torsdagen går AIK Fotboll ut med tragiska nyheter. Den tidigare förtroendevalda Patrik Karlsson har dött.

”AIK har sorg efter att vi nåtts av det tragiska beskedet att den store AIK-supportern och tidigare förtroendevalde Patrik Karlsson har lämnat oss, 56 år gammal. Våra tankar går till Patriks anhöriga som förlorat en älskad familjemedlem och vän.”, skriver klubben på sitt X-konto.

Patrik Karlsson blev 56 år gammal.