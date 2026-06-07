Officiellt: Feyenoord sparkar Robin van Persie

Robin van Persies tid som huvudtränare i Feyenoord är över.

Den nederländska klubben bekräftar att parterna går skilda vägar efter bara en säsong.

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Robin van Persie lämnar uppdraget som huvudtränare för Feyenoord. Klubben bekräftar under söndagen att samarbetet avslutas.

Den tidigare storanfallaren tog över Feyenoord under vintern 2025 och ledde laget till en andraplats i Eredivisie under den gångna säsongen. Trots det blir det ingen fortsättning på tränarposten.

Tidigare under dagen rapporterade både De Telegraaf och Algemeen Dagblad att Feyenoord fattat beslutet att göra en förändring. Kort därefter bekräftade klubben uppgifterna.

– Feyenoord går skilda vägar med Robin van Persie, skriver klubben på X och tillägger:

– Klubben vill tacka Robin van Persie för allt han gav under sin tid som huvudtränare.

Feyenoord meddelar samtidigt att laget kommer att inleda säsongen 2026/27 med en ny huvudtränare och tackar 42-åringen för hans insatser.



