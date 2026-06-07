Uppgifter: Núñez vill tillbaka till Liverpool

Darwin Núñez uppges vilja återvända till Liverpool efter en tuff sejour i Saudiarabien.

Flera storklubbar sägs samtidigt följa anfallarens situation.

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Darwin Núñez lämnade Liverpool sommaren 2025 efter att ha varit med och vunnit Premier League-titeln. Därefter gick flytten till saudiska Al-Hilal.

Tiden i Saudiarabien har dock inte utvecklats som anfallaren hade hoppats.

Nu rapporterar spanska Mundo Deportivo att Núñez vill återvända till Liverpool redan i sommar.

Enligt uppgifterna följs 26-åringen även av flera andra klubbar. Chelsea, Barcelona och Newcastle United nämns som tänkbara alternativ om en återkomst till Anfield inte blir verklighet.

Tidningen uppger dessutom att Núñez ska ha avslutat sitt kontrakt med Al-Hilal, vilket i så fall skulle göra honom tillgänglig på marknaden inför sommarens transferfönster.