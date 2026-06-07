Højbjerg om landslagskollegan: ”Man är chockad”

Christian Eriksens kollaps mot Ukraina har skakat det danska landslaget.

Efter matchen berättar Pierre-Emile Højbjerg om de dramatiska minuterna på planen.

– Vi visste vad det betydde, säger han till TV2.

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Christian Eriksen kollapsade under Danmarks träningslandskamp mot Ukraina i Odense på söndagen och fördes senare till sjukhus för vidare undersökningar.

Efteråt beskrev lagkamraten Pierre-Emile Højbjerg den oro som spred sig bland spelarna när mittfältaren föll ihop.

– Det viktigaste är att Christian och hans familj mår bra. Vi gick sedan in i omklädningsrummet och pratade där. Vissa behöver prata med sina familjer, andra behöver att det ska vara lite tystare, säger Højbjerg till TV2.

Højbjerg berättar att han såg Eriksen falla till marken och att spelarnas reaktion kom omedelbart.

– Jag vände mig om och såg att Christian var på väg ner på planen. Vi visste vad det betydde och reaktionen var supersnabb och respektfull. Jag kan bara berömma de som tog hand om det, säger han.

Senare meddelade landslagsläkaren Morten Boesen att Eriksen varit medvetslös en kort stund, men snabbt återfått medvetandet. Mittfältaren kunde därefter lämna planen för egen maskin innan han fördes till sjukhus.

– Man blir chockad. Det viktigaste är att Christian mår bra, säger Højbjerg.