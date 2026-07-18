AIK jagar tredje raka: ”Visar på hur starkt laget är mentalt”

Två raka segrar för AIK i återstarten av allsvenskan.

Ett gott kvitto inför matchen mot Gais.

– Jag ser fram emot att spela på hemmaplan igen och att göra en bra prestation, säger huvudtränaren José Riveiro inför matchen.

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AIK avslutade våren med en tuff förlust mot serieledande IK Sirius. Efter det allsvenska uppehållet stod ”Gnaget” för två raka segrar mot IFK Göteborg och Mjällby.

Huvudtränaren José Riveiro är imponerad över hur laget har återhämtat sig efter semestern. Dessutom med tanke på nyckelspelarna som lämnat.

– Jag tycker att vi hade ett bittert slut senast hemma mot Sirius. Vi alla kände att det inte var en 3–0-match men det var det. Att sedan vara borta från spel i flera veckor och inte kunna sudda bort den jobbiga känslan och efter det två tuffa matcher mot Göteborg och Mjällby, det var en utmaning för laget. Vi förlorade spelare som spelade en stor roll i laget, som Celina och Erik (Flataker), säger Riveiro och fortsätter:

– Det visar på hur starkt laget är mentalt. Jag är glad över att se laget spela som de spelade. Det handlar inte om att Göteborg eller Mjällby är på en dålig nivå. De är båda svåra motståndare men vi hittade ett sätt att vinna. Nu är det en chans för oss att visa samma prestation, engagemang, koncentration och tävlingsinstinkt på hemmaplan.

”Ett envist lag”

Under lördagen väntar Gais hemma på Nationalarenan. Senast de möttes var i svenska cupen. Då gick Göteborgsklubben vinnande ur matchen efter ett sent avgörande.

– Det är ett lag med en tydlig identitet, först och främst. De har jobbat länge med sin tränare och deras spelsätt. Ett väldigt solitt lag som är svårt att bryta ner. De är alltid välstrukturerade och duktiga taktiskt, villiga att arbeta när de inte håller i bollen. Luriga spelare i anfallet, de behöver inte skapa mycket för att få ut något. Jag skulle säga att de är ett envist lag. Vi har mött dem tidigare i cupen och vi vet hur svårt det kommer att bli. Men vi vet det vi behöver veta precis som de vet allt om oss, säger Riveiro och avslutar:

– Jag ser fram emot att spela på hemmaplan igen och att göra en bra prestation på Nationalarenan.

Matchen startar klockan 15:00.