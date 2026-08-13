Efter unisona hyllningskören i Bajen: ”Alla säger det”

STOCKHOLM. Henrik Rydström och Frederik Winther säger att Ibrahima Fofana äter upp sina motståndare på träning och match, detta trots att han är relativt kort för att vara mittback.

– Alla i laget säger att jag är stark, säger 23-åringen leendes till FotbollDirekt.

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I FD Möter berättade Isac Lidberg den här sommaren hur Joseph Aidoo under tiden i Hammarby portades från gymmet på Årsta.

”Han var för stark, han behövde inte mer muskelmassa. Jag kommer ihåg när han skulle göra en frivändning och det var hur tungt som helst. Han hade ingen teknik alls, stången var en meter från kroppen men han lyckades ändå på något sätt. Han var sjukt stark”, sa Lidberg och skrattade.

Kanske att Hammarby så här tio år efter Aidoos fysiska överlägsenhet hittat sitt nya fysiska monster.

För precis som 184 centimeter Aidoo, som i somras lämnade Celta Vigo efter totalt sju säsonger i La Liga, är Ibrahima Fofana relativt kort för att mittback.

23-åringen från Guinea är 182 centimeter lång, men ändå har han senaste dagarna hyllats unisont för sin fysik.

”Fofana äter upp sina motståndare när de kommer nära honom, han slukar dem då”, sa tränare Henrik Rydström efter Hammarbys 3-0-seger mot BK Häcken i söndags varpå Frederik Winther inför Conference League-kvalreturen mot Raków Częstochowa stämde in i hyllningskören.

”Han äter upp spelare på träning också. När man ser honom utan tröja så ser man hur stark han är”, konstaterade dansken till FD och log.

”Vissa är mindre men ändå starka… jag är den typen”

När Fofana får höra vad Rydström och Winther sagt skrattar han och ser belåten ut.

– Att jag äter upp spelare… det händer ibland, ibland måste man. Alla i laget säger att jag är stark.

Att du trots dina 182 centimeter upp sina motståndare vittnar om rå styrka hos dig?

– Ja… kollar man på min kropp och jämför med Victor (192 centimeter mittbackskollega Eriksson) är jag inte lika stor som honom, men vissa är byggda med en mindre kropp men ändå starka. Jag är den typen, säger Fofana och tillägger:

– Jag jobbar hela tiden för att bli bättre och starkare. Det hjälper mig i min utveckling.

Mot BK Häcken startade Fofana ihop med sydafrikanska nyförvärvet Waylon Renecke i mittlåset när Eriksson och Winther vilades inför Raków Częstochowa. Frågan är hur Fofana ser på chanserna att starta i kväll där Hammarby har 0-0 att gå på från mötet i Polen?

– Alla vill spela, men det här är tränarens beslut och vi alla är redo och fokuserade. Vi måste vara det, sedan får vi se vad som händer, avslutar Fofana.

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