JUST NU: VSK slår försäljningsrekord

Västerås SK säljer Mikkel Ladefoged.

Försäljningen blir klubbens största någonsin.

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Tidigare ryktades det om att Mikkel Ladefoged försökte träningsvägra sig bort från Västerås SK. Nu bekräftar den allsvenska klubben att de har kommit överens med en ”utländsk klubb” om den danske målsprutan.

Enligt Aftonbladet säljs Ladefoged till Lincoln City för 55 miljoner kronor. Det gör det till VSK:s största försäljning någonsin, vilket även sportchefen Billy Magnusson bekräftar.

– Det har funnits mycket spekulationer kring den här affären. Jag vill understryka att VSK Fotboll är mycket nöjda med överenskommelsen, utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Det här är, utan jämförelse, den största affären i VSK Fotbolls historia, säger sportchef Billy Magnusson och fortsätter:

– Dialogen med den utländska klubben har varit lång och utdragen, men hela tiden respektfull och konstruktiv. Enligt avtalet med Sønderjyske har de dessutom rätt till en del av övergångsersättningen genom en vidareförsäljningsklausul.

Ladefoged noterades för totalt 19 mål på 29 matcher i VSK.