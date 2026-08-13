Klart: Häcken lånar ut Dahbo

Pontus Dahbo, 20, lånas ut av BK Häcken.

Mittfältaren ansluter till Vitesse.

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Pontus Dahbo tar tillfälligt farväl av BK Häcken. Den 20-årige mittfältstalangen lånas ut samtidigt som han förlänger med Hisingsklubben till sommaren 2028.

Dahbo ansluter till Vitesse i den nederländska andraligan.

– Det är en viktig del av vår strategi, och alltid extra kul, när våra egna akademispelare tar steget upp och lyckas etablera sig i A-laget. Pontus gjorde det som väldigt ung och gjorde också avtryck relativt snabbt, säger Häckens fotbollschef Martin Ericsson på klubbens hemsida.

Pontus Dahbo har svarat för totalt åtta mål och fem assist på 112 matcher i Häcken.