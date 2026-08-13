Klart: Sirius förlänger med kugge

David Celic stannar i IK Sirius.

Målvakten förlänger till sommaren 2031.

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David Celic, 23, har varit den givna förstemålvakten i det IK Sirius som komfortabelt toppar den allsvenska tabellen.

Nu meddelar Uppsalaklubben att burväktaren förlänger sitt kontrakt. Det nya avtalet sträcker sig till sommaren 2031.

– Jag trivs väldigt bra i staden och stödet från våra supportrar är fantastiskt, så beslutet att förlänga kändes enkelt, säger Celic på klubbens hemsida.

Celic anslöt till Sirius inför säsongen 2024 och har gjort totalt 38 tävlingsframträdanden.