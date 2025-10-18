KARLBERG. AIK kan, vid seger mot Hammarby imorgon, släcka rivalens sista hopp om SM-guldet.

Det är dock inte där de svartgula har lagt sitt fokus inför derbyt på 3Arena, menar Mads Thychosen.

– Jag tror att guldet är kört för dem ändå om jag ska vara helt ärlig, säger han till FotbollDirekt.

Fyra matcher kvar att spela. Stockholmderby mellan Hammarby och AIK och viktiga poäng på spel i den allsvenska tabelltoppen.

Det är förutsättningarna inför morgondagens match mellan de grönvita och svartgula från huvudstaden. Då ser AIK:s högerback. Mads Thychosen, fram mot det som komma skall.

– Taggad. Taggad inför söndag. Det är en stor match och vi ser fram emot den. Nu har det varit landslagsuppehåll och vi har kunnat se fram mot matchen i två veckor nu. Vi är taggade, säger Mads Thychosen till FotbollDirekt.

Hur har det varit med uppehållet? Har det varit skönt att få en paus?

– Jo, för mig har det varit jätteskönt. Jag har haft lite problem (med en hälskada, reds anm) så det har varit perfekt med en paus, men nu känner jag mig redo. Förhoppningsvis är jag där på söndag.

Men du är 100 procent redo inför söndag?

– Ja, jag hoppas det. Vi får se lite hur den reagerar imorgon (lördag, reds anm), men som det ser ut nu är det okej.

AIK-spelarna deppar under matchen mot IFK Värnamo. Foto: Bildbyrån

Innan det nyss avslutade uppehållet förlorade AIK hemma mot tabelljumbon IFK Värnamo med uddamålet, efter att ha släppt in tre mål på tolv minuter i den första halvleken. Då menar danske Thychosen att uppehållet inte var till den största av hjälp för att släppa nederlaget.

– Nej. Efter att man förlorar en match vill man bara spela direkt dagen efter, så är det. På den andra sidan har vi haft en del spelare iväg med sina landslag. Där har några haft en bra upplevelse och några en mindre bra. Det kändes som att alla hade bra energi idag och ser fram mot söndagen.

Har de snackat något om de mindre bra upplevelserna?

– Nej. Det finns inte så mycket att säga. Vi har gett de en klapp på ryggen och sagt att fotbollen är sådan ibland, det går upp och ner. Det har såklart varit tufft för Sverige, men det är bara så det är.

”Vi hoppas att vi gör en “JG-special”

Som nämnt väntar alltså ett hett Stockholmsderby under morgondagen. Då är AIK-spelarna inställda på att de inte kommer att dominera bollinnehavet, utan istället får ta till vara på chanserna de skapar.

– Det som alltid är viktigt mot Hammarby, som gärna vill spela bollen, är att vi ska vara bra defensivt. Vi kommer kanske inte att ha det största bollinnehavet men vi måste vara skickliga i att ta vara på våra chanser när vi väl har bollen, så att de inte bara kan köra på hela tiden. Först och främst måste vi vara bra defensivt, och det har vi varit i många matcher mot Hammarby. Jag tror inte att vi har släppt in ett mål på de senaste två matcherna, det blev 1-0 till oss och sedan 0-0, så det har varit ganska målsnåla matcher. Man måste ta till vara på sina chanser, och det tror jag att de pratar om också. Det kommer att bli en tajt match och vi får hoppas att vi gör en “JG-special” i slutminuterna.

Du har koll på förutsättningarna va? Vinner ni så är guldet kört för Hammarby.

– Nej, det har jag inte koll på. Men jag tror att guldet är kört för dem ändå om jag ska vara helt ärlig. Mjällby har förlorat en match på 26 matcher och jag tror inte att de kommer förlora fyra på rad. Jag tror att det är kört ändå.

”Går alltid in i kalendern inför säsongen och kollar när derbymatcherna är” – Mads Thychosen

Foto: Bildbyrån

Det blir inte någon form av extra krydda inför matchen?

– Nej, faktiskt inte. Jag bryr mig inte, om jag ska vara helt ärlig. Som jag sade så tror jag att det är kört. Hade det varit jättenära hade det kunnat vara skönt, men jag tror att det är kört för dem ändå. Vi ska fokusera på att få tredjeplatsen till AIK, och det gör vi genom att ta tre poäng.

Om chanserna att säkra tredjeplatsen, som innebär Europa-kval nästa år, säger Thychosen:

– Vi tar en match i taget, för vinner vi inte mot Hammarby är det förmodligen två eller tre lag som kommer att vinna. Då ser det tufft ut. Vi måste ta tag i matchen på söndag och vinna den. Sedan kan vi se på det efteråt.

Under sin tid i ”Gnaget” har Mads Thychosen blivit förknippad som en ”derbyspelare”. Det menar han själv är ett epitet som rimmar bra med hans egen självbild.

– Ja, såklart. Jag tycker att det är jättekul och den inramning som är här i Sverige är otrolig. Supportrarna på de matcherna är fantastiska och det är en fullsatt arena. Det är någonting man blir taggad av och ser fram emot. Man går alltid in i kalendern inför säsongen och kollar när derbymatcherna är för att se fram mot det. Det blir jättekul, avslutar Thychosen.

Matchen mellan Hammarby och AIK har avspark klockan 14.00 imorgon, söndag.