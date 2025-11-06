AIK-kaptenen om flyttryktet: ”Ingenting är klart”

KARLBERG. Han är lagkapten i klubben och förlängde sitt kontrakt inför säsongen.

Nu ser AIK:s Anton Salétros, enligt uppgifter, ut att vara på väg till MLS.

– Vi får se, säger 29-åringen.

Han har gjort 225 matcher för AIK och har förärats att bära lagkaptensbindeln under årets säsong.

Efter den kan dock Anton Salétros vara på väg bort från klubben.

Enligt uppgifter från Sportbladet ska en klubb i MLS, vilket Expressen menar är Chicago Fire, i princip vara överens om villkoren för en flytt. Denna väntas bli officiell efter den allsvenska säsongen, som tar slut på söndag.

Efter AIK:s träning på Karlberg under torsdagen får Salétros själv berätta om hur han ser på ryktena om flytten till USA.

– Vi får se… Vi får se, svarar han kort.

Under söndagen spelar AIK som sagt sin sista match för säsongen. Då välkomnar Halmstads BK till Strawberry arena i vad som kan bli mittfältarens sista match, eller inte.

– Det kan vara och det kan inte vara. Som jag sade, vi får se.

”Inte mycket man behöver – det är att dricka vatten och andas”

På frågan om det inte hade varit skönt för Salétros att veta om det blir hans sista match i svartgult just nu lyder svaret:

– Vad folk tycker om en är åsikter. Vi får se vad det mynnar ut i.

Du är trots allt lagkapten. Vore det inte på sin plats med en riktig avtackning då?

– Behöver och behöver. Det är inte mycket man behöver här i livet. Det är att dricka vatten och andas för att fortsätta. Vill och vill, jag är fotbollsspelare och gör mitt bästa för laget hela tiden. Om folk vill ha en eventuell avtackning eller vad det nu är får vi ta då. Det är ingenting som är klart.

Vad talar för att du blir kvar i AIK?

– Vi får se. Det är mycket rykten som ni har sagt, så vi får se, avslutar Salétros.

Anton Salétros kontrakt med AIK sträcker sig till slutet av 2028.