Expertens hyllning: ”Det här är att vara en ledare”
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Sverige vann VM-premiären mot Tunisien med 5–1.
SVT:s expert Magdalena Eriksson hyllar lagkapten Victor Nilsson Lindelöf efter matchen.
– Det här är att vara en ledare, säger damlandslagets forne lagkapten och SVT-experten.
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Sverige klev in i VM under natten. Då blev det bästa möjliga start för Blågult efter att ha besegrat Tunisien med 5–1.
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SVT:s gästexpert och fore lagkapten i damlandslaget, Magdalena Eriksson hyllade Victor Nilsson Lindelöf efter insatsen.
– Det här är att vara en ledare, säger Magdalena Eriksson i SVT.
Eriksson la landslagsskorna på hyllan i fjol, men har stora erfarenheter av att leda Sverige genom stora mästerskap.
– Han är redo att leda det här landslaget. Man kan vara ledare på många olika sätt men han leder laget på sitt sätt att spela.
Nilsson Lindelöf är den enda i landslaget som har erfarenhet av VM-matcher. Efter matchen var han extra stolt över sitt landslag.
– Jag är superstolt, säger Lindelöf, som står på 77 A-landskamper varav fem i VM-sammanhang.
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