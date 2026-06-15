Klart: Helsingborg värvar Julian Larsson

Julian Larsson, 24, är klar för en ny klubb.

Han flyttar hem till Sverige och närmare bestämt Helsingborgs IF.

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Julian Larsson anslöt till Burton Albion under sommaren 2024. Han blev noterad för tre mål och två assist på 42 matcher med Burton.

Nu är han klar för Helsingborgs IF.

– HIF är en stor förening, en storklubb i Sverige, och att representera dem är en stor ära. Jag har haft kontakt med Stevie sedan han tog detta jobb. Han är en fin tränare och bra person så det ska bli kul att äntligen få spela under honom och för HIF, säger Larsson på HIF:s hemsida och fortsätter:

– Det ska bli riktigt roligt att spela framför supportrarna här på Olympia men även på bortaplan så jag kan inte vänta tills jag får sätta på mig den röda tröjan.

HIF-managern Stevie Grieve:

– Vi har följt hans utveckling och haft en dialog med såväl Burton Albion som Julian och hans agent sedan i januari. Det har med andra ord varit på gång länge och vi är glada över att ha honom här hos oss nu.

Larsson blir spelklar när transferfönstret öppnar den 7 juli.