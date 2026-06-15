Japanska oron – Kubo lämnade i rullstol

I går ställdes Japan mot Nederländerna.

Då blev Takesfusa Kubo utbytt på grund av skada och efter matchen lämnade han i rullstol.

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I går kväll sparkade Nederländerna och Japan i gång grupp F. Matchen slutade 2–2 efter en händelserik andra halvlek.

Men efter matchen fanns det en stor oro i det japanska laget. Takesfusa Kubo blev utbytt med skada, han kunde kliva av med egen maskin men efter matchen skymtades han i rullstol.

Han själv vet ännu inte hur läget är.

– Jag tror att jag är okej. Jag vet inte vad som har hänt, jag vet verkligen inte. Vi får se, säger han enligt Estadio Deportivo.

Den japanska förbundskaptenen hoppas kunna ha med Kubo i gruppspelsmatcherna framöver.

– Vi har inte fått en detaljerad rapport ännu, men kunde gå för egen maskin tidigare. Vi hoppas det är en smärre skada, men vi vet inte ännu, säger Moriyasu enligt japanska medier.