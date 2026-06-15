Hammarby träningsspelar mot BK Häcken – utan Rydström

Hammarby IF har samlats efter semestern och ska till västkusten.

Då kommer Mikael Hjelmberg med beskedet att den nye tränaren missar träningsmatchen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby IF har ny tränare, Henrik Rydström.

Denna vecka samlas klubben igen efter semestern och då kommer sportchef Mikael Hjelmberg med beskedet att Hammarby ska på träningsläger på västkusten nästa vecka.

I samband med lägret kommer Hammarby och BK Häcken mötas i en träningsmatch den 24 juli.

Då kommer Henrik Rydström inte leda laget. Detta på grund av en tidigare inplanerad resa.

– Premissen var att jag kunde börja mitt nya jobb den 25 juni utifrån hur vi hade planerat livet med familjen som får försaka så mycket ändå. Hammarby har varit jättebra och tillmötesgående i det här. Sen har jag kunnat börjat lite tidigare ändå. Från den 25 juni kommer det att vara hundra procent fokus på Hammarby men för att det ska kunna vara det så behöver familjen få den här tiden, säger Henrik Rydström via klubbens uttalande.

Sportchef Mikael Hjelmberg:

– I utgångsläget skulle Henrik egentligen inte vara tillgänglig för att börja hos oss förrän den 25 juni. Men både vi och han hade en stark önskan om att han skulle vara med i uppstarten. Vi har vetat om det här sedan vi började förhandla med Henrik och respekterar såklart att han behöver hålla vad han har lovat till sin familj. Vi vet hur stora uppoffringar nära och kära behöver göra när man jobbar i den här branschen. Vi har en bra plan för hur verksamheten fortgår och är trygga i det, säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg.