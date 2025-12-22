AIK meddelar – ställer in premiärträningen 2026

AIK har som tradition att starta säsongen med fyrverkerier och storpublik på Skytteholms IP.

I år kommer det inte att bli av – på grund av ombyggnation.

Det meddelar ”Gnaget” på sin hemsida.

Foto: Bildbyrån

Inför varje ny säsong har AIK som vana att anordna sin premiärträning på Skytteholms IP framför storpublik och fyrverkerier.

I år kommer det dock inte att bli någon sådan. Detta då Skytteholms IP just nu genomgår en renovering som sätter stopp för den tilltänkta folkfesten. Det meddelar AIK i ett pressmeddelande på sin hemsida – där de skriver:

”Den traditionella Allmänna premiärträningen 2026 ställs tyvärr in. Skytteholms IP, där herr- och damlaget normalt genomför en gemensam, öppen premiärträning för supportrar inför säsongsstart, genomgår just nu en ombyggnation som kraftigt begränsar kapaciteten”, inleder de.

”Samtidigt saknas alternativa anläggningar som både kan ta emot det stora publikintresset och motsvarar efterfrågan. Därför har AIK:s supportergrupper tillsammans med AIK fotboll fattat beslut om att ställa in säsongens arrangemang”

”Till en eventuell premiärträning 2027 kommer förutsättningarna att utvärderas på nytt”.

AIK kommer att återstarta sin verksamhet på Karlbergs IP den 5 januari innan man i slutet av januari reser till Spanien för ett långt träningsläger.