Sverige föll mot Danmark – nu väntar playoff

Sverige kan inte nå VM genom en direktplats.

Detta efter kvällens 2-1 förlust mot Danmark.

Nu väntar playoff för damlandslaget.

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Sverige låg inför kvällens match mot Danmark tvåa i gruppen. Förstaplatsen hade Danmarkett knappt grepp om då det endast skiljde ett poäng mellan lagen. nför matchen visste Sverige att en seger skulle ge laget kontroll över gruppsegern inför den avslutande omgången. Ett kryss hade gynnat Danmark, medan en förlust skulle innebära att chansen till en direktplats i VM försvann.



Det sistnämnda blev tyvärr fallet och nu väntar playoff för svensk del. Matchen slutade 2-1 till Danmark.



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Danmark inledde matchen piggt och skapade den första målchansen redan efter fyra minuter. Olivia Holdt fick iväg ett avslut, men Jennifer Falk stod rätt placerad och styrde bollen till hörna.

Sverige arbetade sig därefter in i matchen och var nära att ta ledningen när Holmberg avlossade ett skott, men bollen träffade ribban. Kort senare var Blackstenius framme när hon mötte ett inlägg från Anna Sandberg med pannan, men nicken smet strax utanför.

Trots de svenska möjligheterna var det Danmark som skulle spräcka nollan. Efter 25 minuters spel hittade Amalie Vangsgaard fram till Cecilie Fløe i straffområdet, och anfallaren kunde placera in 1–0 för hemmalaget.



Sverige kvitterade i början av den andra halvleken när Johanna Rytting Kaneryd satte dit returen efter att Felicia Schröders nick träffat ribban. Men glädjen blev kortvarig. Efter 65 minuter återtog Danmark ledningen genom inhoppande Pernille Harder, som säkert placerade in 2–1.



Sverige försökte och skapade en hel del lägen men dessvärre ville inte bollen över mållinjen. Matchen slutade 2-1 till Danmark och nu väntar playoff för att ha chans att ta sig till VM i Brasilien 2027.



Sista gruppspelsmatchen spelas mot Italien på tisdag. Då avgörs det om Sverige blir tvåa eller tre i gruppen.



Startelvor:



Danmark: Thisgaard – Thøgersen, Ballisager, Boye Sørensen, Færge, Svava – Bredgaard, Møller Kühl, Holdt – Fløe, Vangsgaard.

Sverige:Falk – Holmberg, Ilstedt, Andersson, Sandberg – Zigiotti Olme, Schröder, Angeldahl – Vinberg, Blackstenius, Rytting Kaneryd.