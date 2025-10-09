AIK-profilen minns Thomas Liljeroth: ”Stolt över honom”

KARLBERG. Den ALS-drabbade AIK-supportern Thomas Liljeroth har avlidit i sviterna av sin sjukdom.

Då minns den mångåriga ”Gnaget”-målvakten och målvaktstränaren Kyriakos Stamatopoulos Thomas som en glädjespridare.

– Han ville tänka positivt och framåt vilket var någonting han bidrog med till alla, säger Stamatopoulos till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/Privat

Under AIK:s träning på Karlberg syntes målvaktstränaren, Kyriakos Stamatopoulos, mellan stolparna på det ena målet under matchspel med reducerat manskap.

Anledningen till det menar 46-åringen har att göra med en smäll som den unge burväktaren, Norton Otterud, drog på sig i början av passet.

– Vår unga målvakt Norton fick en boll i huvudet och kände sig lite snurrig. Som en försiktighetsåtgärd fick jag hoppa in i mål, säger Stamatopoulos till FotbollDirekt.

Hur kändes det att vara med?

– Som att jag inte har tappat någonting, säger han, skrattar och tillägger.

– Det kändes okej.

Hyllar Liljeroth för kampen mot ALS: ”Tänkte inte att han skulle klara sig så här långt”

Anledningen till att FotbollDirekt valde att prata med den mångåriga AIK-profilen kommer sig dock av en dyster anledning. Detta då den ALS-drabbade mångåriga AIK-supportern, Thomas Liljeroth, avled i sviterna av sin sjukdom under gårdagen.

För Kenny Stamatopoulos, som träffade den förre AIK-supportern så gott som varje träning, var beskedet ett mycket ledsamt sådant – även om han väljer att se det ur en positiv synvinkel.

– Grejen är att han var här dagligen och att man blev bekväm med att se honom varje dag. På det sättet är det extremt ledsamt. För att vara ärlig är jag riktigt stolt över honom, då jag inte tänkte att han skulle klara sig så här långt. Han kämpade väldigt starkt mot sjukdomen och jag tar av min hatt för honom. Sättet han kämpade mot det är väldigt imponerande.

”Tyvärr har vi levt ett liv där vi har sett en del hemska saker”

När Stamatopoulos får frågan att berätta om hur han minns Thomas Liljeroth skiner målvaktstränaren upp.

– Det som var bra med Thomas var att han spred positiv energi till alla. Han menade att “det är vad det är med det jag har” och att han skulle klara av att kämpa mot det. Han ville tänka positivt och framåt vilket var någonting han bidrog med till alla. Det är riktigt ledsamt att han är borta.

Vad tror du att avsaknaden av hans närvaro kommer att innebära för AIK som lag?

– Jag tror att de flesta av oss som kände honom är vuxna. Tyvärr har vi levt ett liv där vi har sett en del hemska saker, med Ivan Turina och så vidare. Jag tror att det gör det lite lättare att hantera saker som detta. Man lär sig bara att hantera det, gissar jag.

Thomas Liljeroth blev 66 år gammal. Vila i frid.