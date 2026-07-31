Diogo Tomas uppges klar för AIK.

För bara några månader sedan blev mittbacken viral – i hela fotbollsvärlden.

Diogo Tomas. Foto: ESPN / Alamy

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Det var i dag, fredag, som tidningen Expressen uppgav att den finska mittbacken Diogo Tomas, 29, är helt klar för en flytt till AIK. Försvararen är, enligt uppgifterna, överens med klubben och ansluter gratis efter att kontraktet med nederländska ADO Den Haag gick ut tidigare i somras.

I våras blev ”Gnaget”-ryktet viral, men inte på grund av hans kvaliteter på planen.

Rökte cigarr och drack öl

Det var i mars, i samband med att ADO Den Haag säkrade uppflyttning till den nederländska högstaligan för första gången sedan 2021, som Tomas gav en uppmärksammad intervju.

Mitt i firandet med lagkamraterna stod han iklädd solglasögon, rökandes en cigarr, drickandes en öl och gjorde en intervju med nederländska ESPN.

– Jag är den jag är, sa han.

📆🇫🇮 𝗧𝗛𝗥𝗢𝗪𝗕𝗔𝗖𝗞: After helping secure promotion to the Eredivisie last season, ADO Den Haag centre-back Diogo Tomas gave one of the all-time interviews.



🚬✅ Smoking

🤬✅ Swearing

🤣✅ Referring to himself in the third person.pic.twitter.com/6hX5Wi6vct — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 26, 2026

”Tomas kommer att vara”

När den nederländska reportern frågade honom om han skulle bli kvar i ADO Den Haag valde Diogo Tomas att svara – i tredjeperson.

– Tomas kommer att vara någonstans. Vi vet inte var Tomas kommer att vara, men Tomas kommer att vara någonstans nästa säsong, sa han.