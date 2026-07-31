Uppgifter: Zidane skriver rekordavtal – får jättelön

Zinedine Zidane är Frankrikes nye förbundskapten.

54-åringen kommer att få en årslön på 3,6 miljoner euro, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Zinedine Zidane har tagit över som ny förbundskapten i Frankrike efter Didier Deschamps. Det franska fotbollförbundets ordförande Philippe Diallo menar att han inte ens behövt diskutera pengar för att få Zidane att ta jobbet.

Samtidigt rör det sig om en rejäl lön för 54-åringen, enligt RMC Sport.

Zidane uppges ha skrivit ett rekordavtal och får en årslön på 3,6 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 40 miljoner kronor. I kontraktet finns dessutom bonusar som kan lyfta ersättningen till 5,4 miljoner euro (cirka 60 miljoner kronor) per år. Det skulle göra honom till den bäst betalda franska förbundskaptenen någonsin.

Zidanes avtal med ”Les Bleus” är skrivet över VM 2030.