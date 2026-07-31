Uppgifter: Mittbacken klar för AIK

AIK uppges ha hittat sin mittback.

Enligt uppgifter är ”Gnaget” överens med Diogo Tomas om ett kontrakt.

Försvararen ansluter som bosman.

Diogo Tomas. Foto: Alamy

Mittbacksjakten har varit en ständig följetång för AIK i sommarens transferfönster. Efter att ha gjort klart med den belgiska 30-åringen Hervé Matthys tidigare i somras har mycket pekat mot att ”Gnaget” skulle landa in Filip Benkovic, men affären med återvändaren sprack i sista stund.

Nu rapporterar Expressen att AIK har hittat sin mittback. Enligt tidningen är den 29-åriga finska försvararen Diogo Tomas överens med ”Gnaget” om ett kontrakt och han väntas presenteras officiellt inom kort.

Tomas ansluter till AIK som bosman efter att kontraktet med nederländska Ado Den Haag gick ut tidigare i somras.

Vid sidan den färdiga värvningen av Matthys och uppgifterna om Tomas sägs AIK även värva Linus Carlstrand från Öster för omkring 15 miljoner kronor.