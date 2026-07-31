Avslöjar Hammarby-kopplingen: ”Är riktiga hardcore-bajare”

STOCKHOLM. Den tidigare Häcken-kaptenen Filippa Curmark är klar för Hammarby.

Någonting som har väckt reaktioner hos de gulsvarta supportarna.

– Jag hoppas att de förstår min situation och att det är en del av jobbet, säger mittfältaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter två säsonger i Fiorentina är Filippa Curmark tillbaka i damallsvenskan. Under tisdagskvällen blev den tidigare Häcken-kaptenen klar för topprivalen Hammarby. Under torsdagen gjorde hon sin första träning med laget.

– Det känns jättebra. Det känns skönt att ha landat här nu i Stockholm i tre dagar och fick göra mitt första pass här då med laget. Så det är skönt att ha den delen avklarad. Jag tycker kvalitén är väldigt bra. Väldigt många unga, pigga, skickliga fotbollsspelare här i Bajen med blandat av lite mer erfarna spelare. Så att mixen är väldigt bra och tempot och kvalitén på träningen var lika bra den, säger Filippa Curmark till FotbollDirekt.

Hur kommer det sig att du valde att vända hem till Sverige?

– Nej, men jag kände att jag, jag längtade hem och kände mig liksom ändå ganska klar med min, mitt äventyr i Italien och fick vara med om mycket och fick testa på det och fick erfarenhet från det. Så det kändes som att det var en bra tajming att komma hem till Sverige.

Trots sin historia i BK Häcken fick Curmark fick ett varmt välkomnande från sina nya supportar.

– Nej, men jättekul. Jag har fått ett jättestort välkomnande från dem och jag är väldigt tacksam för det. Jättefina meddelanden och hälsningar så att det känns extra roligt, berättar mittfältaren.

Reaktionerna från Häcken-supportrarna var inte lika positiva.

– Ja, jag har ändå alltid haft en bra relation till Häcken och även supportarna där. Så att jag förstår att det alltid kommer reaktioner oavsett vilka beslut man tar i livet. På något sätt så hoppas jag att de förstår min situation och att det är en del av jobbet och vårt sätt att vara som fotbollsspelare.

Samtidigt som reaktionerna började hagla in så publicerade Curmark ett gammalt skolfoto på sig själv. På bilden bar hon en Hammarby-tröja.

– Nej, egentligen är det släktingar som är riktiga hardcore-bajare. Och som liten så fick jag mycket Hammarby-merch och åkte också och kollade mycket på Hammarby. Tröjan fick väl åka fram där på skolfotot i trean eller fyran eller vad det var.

Nu har Filippa Curmark supportarna i ryggen. Foto: Bildbyrån

”Deras otroliga supporterkultur är något utöver det vanliga”

Curmark har mött Hammarby flera gånger i sin karriär, men nu ser hon fram emot att vara på andra sidan.

– Ja, det är speciellt såklart. Jag vet ju att matcherna mot Hammarby alltid varit tuffa och att de spelar en väldigt rolig och possession-baserad fotboll, vilket jag också tycker är väldigt roligt. Och deras otroliga supporterkultur och deras sätt att driva en match med sång är ju något utöver det vanliga. Så att få ha dem i ryggen nu och få spela för dem, det känns ju bara helt otroligt, menar hon

Hur är formen? Är du matchredo?

– Det har gått väldigt fort från att jag var på träningsläger med Fiorentina i tio dagar till rätt hit och sen är det match direkt. Det är klart att fotbollsformen är inte hundraprocentig och där är jag inte riktigt än. Men jag hoppas komma in i det fort och få lite träningspass i benen så får vi se hur matchandet ser ut framåt.

Nu väntar både damallsvenskan och Europa-spel för Hammarby och Curmark. 30-åringen ser fram emot att ta på sig den grönvita tröjan och kliva ut på Kanalplan.

– Det ska bli häftigt. Så är det såklart alltid speciellt när man gör en sak första gången. Så att också få göra det, och när jag gör det, det vet vi inte än, men jag tror att känslan kommer vara riktigt bra, avslutar Curmark.