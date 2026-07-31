Uppgifter: Det betalar Newcastle för nya bossen
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Newcastle United ser ut att presentera Matthias Jaissle som ny huvudtränare.
”Magpies” betalar ungefär 120 miljoner kronor för honom, enligt uppgifter.
Under torsdagen kom rapporterna att Eddie Howe lämnar som huvudtränare i Newcastle United. Engelsmannen ska själv ha bett om att få lämna.
Ersättaren ser ut att bli tysken Matthias Jaissle, som senast kommer från saudiska Al-Ahli.
Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano kommer Newcastle att betala 11 miljoner euro ( cirka 120 miljoner kronor) för tränaren.
Hans avtal uppges sträcka sig till 2030.
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