Uppgifter: Det betalar Newcastle för nya bossen

Newcastle United ser ut att presentera Matthias Jaissle som ny huvudtränare.

”Magpies” betalar ungefär 120 miljoner kronor för honom, enligt uppgifter.

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Under torsdagen kom rapporterna att Eddie Howe lämnar som huvudtränare i Newcastle United. Engelsmannen ska själv ha bett om att få lämna.

Ersättaren ser ut att bli tysken Matthias Jaissle, som senast kommer från saudiska Al-Ahli.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano kommer Newcastle att betala 11 miljoner euro ( cirka 120 miljoner kronor) för tränaren.

Hans avtal uppges sträcka sig till 2030.