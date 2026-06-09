AIK slår tillbaka mot uppgifter om Kakoullis-övergång

AIK dementerar uppgifter om att AC Omonia Nicosia ska vara överens med Aris Limassol om en permanent övergång för Andronikos Kakoullis.

Enligt AIK tillhör spelaren fortfarande den allsvenska klubben.

– Vi är mycket förvånade över den information som framkommit, säger AIK:s rekryteringschef Miika Takkula i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagen går AIK ut med ett tydligt besked efter uppgifter i cypriotiska medier om att AC Omonia Nicosia ska ha gjort klart med Aris Limassol om en permanent värvning av Andronikos Kakoullis.



”AIK Fotboll har mötts av uppgifter att den cypriotiska klubben AC Omonia Nicosia ska vara överens med Aris Limassol FC om en permanent övergång för den av AIK utlånade spelaren Andronikos Kakoullis. AIK Fotboll vill bestämt understryka att Aris Limassol FC inte har någon rätt till att avyttra spelarens kontrakt till en annan klubb då spelaren fortfarande är utlånad”, skriver AIK i ett uttalande.

– Vi är mycket förvånade över den information som framkommit. Vi äger fortfarande rätten till spelaren och ingen klubb har möjlighet att förvärva en spelare från en klubb dit han är utlånad med mer än att en permanent övergång har skett, säger AIK:s rekryteringschef Miika Takkula i ett uttalande.

Kakoullis lånades ut till Aris Limassol den 22 juli 2025. Låneavtalet sträcker sig till den 9 juli 2026 och innehåller villkor som kan leda till en permanent övergång.

AIK betonar dock att dessa villkor ännu inte har uppfyllts och att spelaren därför fortsatt står under klubbens kontroll.