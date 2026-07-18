AIK-talangens succé: ”Den bästa bekräftelsen”

Victor Andersson, 21, har dragits med skador under våren

I AIK:s seger mot Mjällby låg han bakom allt.

– Det är skönt att starta bra, säger han till FotbollDirekt.

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AIK har fått en drömstart på den allsvenska återstarten. En seger mot IFK Göteborg följdes upp av en trepoängare borta mot de regerande mästarna Mjällby AIF. Då låg AIK-talangen Victor Andersson bakom allt när han svarade för både mål och assist.

För ett par månader sedan slet Andersson av sitt muskelfäste och det blev en lång rehabiliteringsperiod. Den här säsongen har 21-åringen fått göra ett par inhopp i allsvenskan och han är lättad över att ha fått utdelning efter den tuffa skadeperioden.

– Det känns otroligt bra, jag har varit lite upp och ner på våren men det känns skönt att komma i gång rejält och ordentligt. Jag har en lång skada bakom mig så det är skönt att starta bra, säger han till FotbollDirekt.

Hur har du jobbat under uppehållet?

– Jag hade inte så mycket semester faktiskt. Jag var iväg på läger och kom hem, tränade några dagar och sedan var det direkt tillbaka på Karlberg och köra igen. Det är inte svårare än så.

”Den bästa bekräftelsen”

Andersson missade stora delar av fjolårshösten på grund av just skadan. Den offensive pjäsen har nu spelat i ”Gnagets” fyra senaste matcher och under tränaren José Riveiro har han tillsammans med flera unga talanger fått mer förtroende. Han själv menar att det gäller att visa sig värdig för att få minuter på planen.

– För mig handlar det mer om att träna på bra och prestera på matcherna. Det är det som är det viktigaste, det är den bästa bekräftelsen man kan få, när man gör poäng och hjälper laget att vinna.

Nu väntar hemmamöte mot Gais, som startar klockan 15:00. Senaste de möttes var i svenska cupen och då gick ”Makrillarna” segrande ur striden. Andersson tror att om AIK fortsätter på samma spår – som de två tidigare matcherna – kan de ta tre poäng.

– Vi ska få till en bra prestation mot dem och vi vet att om vi spelar bra, då kan vi ta tre poäng, säger han och avslutar:

– Det kan bli olika matchbild beroende på hur vi kommer ut. Vi har den inställningen att vi ska komma ut och spela med vår identitet, försöka hålla i bollen och skapa målchanser.

Andersson noteras för två mål och en assist på nio framträdanden i AIK den här säsongen. Hans avtal sträcker sig till och med 2027.