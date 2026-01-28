Prenumerera

Foto: Bildbyrån

AIK toppar listan – för 12:e (!) året i rad

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Stockholmsklubbarna toppar listan över starkast varumärke i allsvenskan.
Det visar den årliga undersökningen av Sport & Affärer.
Samtidigt klättrar Mjällby AIF upp på topp tio-listan.

Foto: Bildbyrån

Varje år genomför tidsskriften Sport & Affärer en undersökning av de svenska idrottsklubbarnas varumärken. Den årliga undersökningen, som genomförs av företaget Demoskop, går ut på att fråga svenska folket om vilket idrottsvarumärke som står sig högst.

Nu har Sport & Affärer publicerat årets undersökning för 14:e året i rad. Då är det AIK som rankas högst av svenska folket.

”Gnaget” har tagit förstaplatsen på listan de senaste 12 åren (2020 utgick på grund av pandemin) och senast AIK inte rankades högst var 2012, då ärkerivalen Djurgården tog förstaplatsen på listan. Även i år visar mätningen att den svartgula Stockholmsklubben har starkast varumärke i Sverige, enligt svenska folket, med hela 17,2 procent av rösterna.

250915 AIKs Kevin Filling jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan AIK och Brommapojkarna den 15 september 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Djurgårdens IF slutar åter igen på andraplatsen, medan Hammarby har klättrat förbi Malmö FF som ny trea i undersökningen.

– Ett glädjande besked att det engagerade, kunniga, målmedvetna och enträgna arbete som dagligen utförs i Hammarbys 20 medlemsföreningar uppmärksammas även utanför den stora kretsen av Bajare. Vår snart 137-åriga historia och våra verksamheter är djupt förankrade på Södermalm och söderförort, men vi vet att vi har supportrar och sympatisörer över hela vårt land, vilket denna undersökning bekräftar, säger Henrik Appelqvist, ordförande i Hammarby, till Sport & Affärer.

Mjällby upp på topplistan

Enligt Sport & Affärers undersökning har Malmö FF Sveriges fjärde starkaste varumärke, medan rivalen IFK Göteborg slutar på en femteplats. Det är alltså klubbar som är mest förknippade med fotboll som tar placeringarna 1-5, därefter följer ett antal hockeyklubbar.

Samtidigt slår sig den regerande svenska mästaren Mjällby AIF in på topp tio-listan för första gången, tätt följt av Gais på elfteplatsen.

Att föreningen stärkt sitt varumärke är ett led i att många duktiga människor arbetat mot en tydlig och konsekvent riktning över tid. Vi har lyckats skapa en tydlig identitet, och sedan efterlevt den på och utanför planen, säger Maif-klubbchefen Jacob Lennartsson.

251109 Mjällbys klubbchef Jacob Lennartsson jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Mjällby och Häcken den 9 november 2025 i Hällevik.
Foto: Bildbyrån

Hela listan

PlatsKlubbProcent av rösterna
1AIK17,2%
2Djurgårdens IF13,9%
3Hammarby IF10,2%
4Malmö FF10,0%
5IFK Göteborg7,2%
6Frölunda HC5,3%
7Färjestads BK2,9%
8Brynäs IF2,4%
9Leksands IF1,5%
10Mjällby AIF1,3%
11Gais1,2%
11HV711,2%
13Rögle BK0,9%
13Modo Hockey0,9%
15Luleå Hockey0,6%
16BK Häcken0,5%
16IF Björklöven0,5%
16IF Elfsborg0,5%
16Skellefteå AIK0,5%
16Helsingborgs IF0,5%
20Växjö Lakers0,3%
20Malmö Redhawks0,3%
Källa: Sport & Affärer.

