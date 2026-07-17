AIK-tränaren om spelarflykten: ”Tänker inte på de som lämnat”

AIK har tappat spelare som Zadok Yohanna, Bersant Celina och Aron Csongvai.

Något som inte påverkar huvudtränaren José Riveiro.

– Vi ska alltid vara samma lag, säger spanjoren till FotbollDirekt.

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AIK har svarat för två segrar efter sommaruppehållet. Detta trots att flera nyckelspelare redan lämnat. Bersant Celina, Zadok Yohanna och Erik Flataker har varit sålda sedan en tid tillbaka. Nyligen lämnade Aron Csongvai till franska Saint Etienne. Csongvai ersattes av den rutinerade belgaren Hervé Matthys.

AIK-tränaren José Riveiro tror att Matthys kan hjälpa till att fylla tomrummet som Csongvai lämnat.



