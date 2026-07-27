JUST NU: Ny skadeoro när AIK kryssade mot Häcken

BK Häcken ställdes mot AIK i allsvenskan.

Det slutade 0–0.

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Under måndagskvällen ställs BK Häcken mot AIK hemma på Nordic Wellness Arena i Göteborg. Hemmalaget kommer senast från en seger mot Halmstads BK medan ”Gnaget” är i storform och jagar fjärde raka segern.

AIK-tränaren José Riveiro gjorde en förändring från den senaste matchen mot Gais. Fredrik Nissen ersattes av Herve Matthys. Belgaren gör startdebut i AIK. Häckens tränare Jens Gustafsson ställde upp med samma elva som i mötet med HBK.

Tidigare under måndagen meddelade AIK den tragiska nyheten att klubbikonen Stefan Söderberg har gått bort. Laget hyllade Söderberg med att bära sorgband.

I den första halvleken tvingades AIK till ett byte. Axel Kouame behövde kliva av efter en känning i baksidan och ersattes av Victor Andersson. Den första akten förblev mållös.

I den andra halvleken åkte ”Gnaget” på ytterligare en skadesmäll. Taha Ayari bröt och ersattes av Abdihakim Ali. Båda lagen fick farliga chanser och den närmsta var när Häcken-spelare fick till ett avslut men som försvararen Mads Thychosen stoppade på mållinjen.

Matchen slutade 0–0 och det blev delad pott på Hisingen.

Startelvor:

BK Häcken: Linde – Wembangomo, Hilvenius, Helander, Lundkvist – Hestnes, Doumbia – Svanbäck, Rygaard, Lindberg – Lindgren

AIK: Nordfeldt – Thychosen, Papagiannopoulos, Matthys, Bergquist – Besirovic, Ayari, Hove, Mujanic – Kouame, Filling