AIK tvingas ställa in träningspass: ”Kraftig vind”

AIK befinner sig just nu på träningsläger i Benidorm.

Dagens träningspass tvingas dock ställas in.

Detta på grund av ”mycket kraftig vind”.

Foto: Bildbyrån

AIK befinner sig just nu i Benidorm på träningsläger för att komma i form inför säsongen.

Denna lördag tvingas dock Gnaget ställa in sin träning.

AIK meddelar denna lördagsmorgon att det inte blir något träningspass på Melia Villaitana Football Center i dag, detta på grund av ”mycket kraftig vind”, detta skriver klubben via X.