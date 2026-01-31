AIK tvingas ställa in träningspass: ”Kraftig vind”
AIK befinner sig just nu på träningsläger i Benidorm.
Dagens träningspass tvingas dock ställas in.
Detta på grund av ”mycket kraftig vind”.
AIK befinner sig just nu i Benidorm på träningsläger för att komma i form inför säsongen.
Denna lördag tvingas dock Gnaget ställa in sin träning.
AIK meddelar denna lördagsmorgon att det inte blir något träningspass på Melia Villaitana Football Center i dag, detta på grund av ”mycket kraftig vind”, detta skriver klubben via X.
