Foto: Bildbyrån

AIK tvingas ställa in träningspass: ”Kraftig vind”

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
AIK befinner sig just nu på träningsläger i Benidorm.
Dagens träningspass tvingas dock ställas in.
Detta på grund av ”mycket kraftig vind”.

AIK befinner sig just nu i Benidorm på träningsläger för att komma i form inför säsongen.
Denna lördag tvingas dock Gnaget ställa in sin träning.

AIK meddelar denna lördagsmorgon att det inte blir något träningspass på Melia Villaitana Football Center i dag, detta på grund av ”mycket kraftig vind”, detta skriver klubben via X.

Den här artikeln handlar om:

