AIK vinner Faraj-tvisten: ”Positivt besked”

AIK har varit i tvist med den egyptiska klubben Zamalek.

Nu ger idrottens skiljedomstol CAS ”Gnaget” rätt.

– Beskedet är positivt för AIK Fotboll, säger finansdirektör Håkan Strandlund i ett uttalande.

Bildmontage, Omar Faraj och avgående klubbdirektör Fredrik Söderberg. Foto: Bildbyrån

Det var i samband med försäljningen av Omar Faraj i augusti 2024 som tvisten mellan AIK och den köpande egyptiska klubben Zamalek uppstod. ”Gnaget” fick aldrig in betalningen för spelaren och enligt tidigare uppgifter saknades det omkring 10 miljoner kronor i övergångssumma.

I slutet av september tog klubben ärendet till Fifa som slog fast att Zamalek skulle betala övergångssumman, men den egyptiska klubben överklagade senare till idrottens skiljedomstol CAS. Nu är tvisten avgjord.

AIK meddelar under torsdagen att CAS dömmer till Solna-klubbens fördel och att Zamalek ska betala hela övergångssumman för Faraj-affären.

– Beskedet är positivt för AIK Fotboll, säger klubbens finansdirektör Håkan Strandlund i ett uttalande.

”Gnaget” meddelar också att klubben har reserverat 3,5 miljoner kronor för fordran. Summan kommer att återföras så fort Zamalek gör den slutgiltiga betalningen.