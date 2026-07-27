Beskedet: Lånas ut av Öster

Aapo Mäenpää har inte fått en succéstart i Öster.

Nu lånas 28-åringen ut till Haka i Finland.

– Det ska bli intressant att följa honom där, säger sportchefen Ola Larsson.

Östersunds Mario Palomino Delgado och Östers Aapo Mäenpää. Foto: Bildbyrån

Den finska ytterbacken Aapo Mäenpää anslöt till Östers IF inför årets säsong. Sedan dess har det bara blivit sju matcher i superettan, och i de senaste fem matcherna har 28-åringen inte varit med i Östers matchtrupp.

Nu lånas Mäenpää ut till FC Haka i den finska andraligan.

– Aapo har haft lite skavanker under hela våren och har inte riktigt fått den start som vi hade hoppats på här i Öster. Därför tror vi att en utlåning till FC Haka är det bästa alternativet just nu och han har dessutom blivit farsa för första gången nyligen vilket gör att det underlättar för honom att vara hemma i Finland resten av säsongen. Det ska bli intressant att följa honom där, säger Östers sportchef, Ola Larsson, i ett uttalande.

Lånet är skrivet över resten av årets säsong. Om allt går som det ska kommer Aapo Mäenpää återvända till Öster till årsskiftet.