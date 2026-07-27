Klart: United värvar ung målvakt

Manchester United förstärker konkurransen bland målvakterna.

Kit Margetson har skrivit på för klubben.

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Manchester United har sedan tidigare värvat den rutinerade walesiska målvakten Karl Darlow. Nu har man gjort klart med en mindre rutinerad walesisk målvakt.

Klubben meddelar att Kit Margetson ansluter från Swansea City efter att hans kontrakt med klubben löpt ut. 19-åringen spenderade förra säsongen på lån i Connah’s Quay Nomads som slutade tvåa i den walesiska högstaligan.

Målvakten har även representerat Wales på ungdomsnivå.