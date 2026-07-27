Uppgifter: AIK och Djurgården jagar mittfältstalang

Eze Onuoha spelar till vardags i finska SJK.

17-åringen har väckt intresse från både AIK och Djurgården, uppger Fotbollskanalen.

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Eze Onuoha har startat sju matcher och gjort ett mål för SJK i den finska högstaligan under våren. 17-åringens prestationer har fått eko även i Sverige.

Enligt Fotbollskanalen har både AIK och Djurgården börjat intressera sig för mittfältaren.

Tvillingklubbarna från Stockholm har båda finska influenser. I AIK är Miika Takkula rekryteringschef sedan ett drygt år tillbaka och Djurgården har landsmannen Jani Honkvaara som huvudtränare.

Djurgården är just nu trea i allsvenskan, två poäng före AIK som ligger på plats sju.