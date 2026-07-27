Uppgifter: Real Madrids prislapp på Vinícius Júnior

Arsenal har jobbat för att värva Vinícius Júnior från Real Madrid.

Då kommer man behöva hosta upp drygt 1,8 miljarder kronor, enligt spanska medier.

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Vinícius Júnior har dragit till sig intresse från Arsenal. Samtidigt har Real Madrids tränare José Mourinho varit tydlig med att lagets stjärnspelare, brassen inkluderat, inte kommer att säljas i sommar.

Real-presidenten Florentino Perez är desto mer flexibel, åtminstone om rätt pris ligger på bordet. Enligt spanska Sport har Real Madrid satt en prislapp på 160 miljoner euro för Vinícius Júnior, vilket motsvarar ungefär 1,8 miljarder svenska kronor. Detta inkluderar även eventuella bonusar.

Brassens kontrakt med ”Los Blancos” löper ut nästa sommar och enligt uppgifterna har parterna inte fört några samtal gällande en förlängning.

Vinícius Júnior skrev på för Real Madrid 2018 och har gjort närmare 130 mål för den spanska storklubben.







