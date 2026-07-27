Stefan Söderberg död

AIK har sorg.

Klubbens tidigare sportchef Stefan Söderberg har avlidit.

Han blev 82 år gammal.

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Stefan Söderberg klev in i AIK 1990 som chef för fotbollssektionen. Under hans ledning tog klubben två SM-guld 1992 och 1998, samt kvalificerade sig för Champions League 1999. Gnaget kammade även hem tre cupguld under Söderbergs ledning.

2002 lämnade Söderberg klubben men han återvände en kort period 2005, då AIK befann sig i superettan. Han agerade då som sportchef på konsultbasis innan han året därpå blev scoutingdirektör.

Stefan Söderberg avled tidigt under måndagsmorgonen efter en kort tids sjukdom. Han blev 82 år gammal.

”AIK Fotbolls tankar går till Stefan Söderbergs anhöriga och vänner som förlorat en älskad familjemedlem och kamrat. Vila i frid”, skriver AIK på sin hemsida.

Klubben meddelar att spelarna kommer bära sorgband i samband med kvällens match mot BK Häcken i Göteborg.

Stefan Söderberg var även far till Fredrik Söderberg, som nyligen tvingades lämna posten som VD/klubbdirektör för AIK.



