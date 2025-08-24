AIK:s avbräck – Geiger sjuk

Yannick Geiger, 18, är sjuk.

AIK-talangen missar matchen mot Degerfors.

Yannick Geiger startade mot IFK Göteborg men tvingades bytas ut innan halvtid på grund av andningsproblematik. Han var dessutom utanför AIK:s trupp i svenska cupmatchen mot Hudiksvall.

Inför matchen mot Degerfors står det klart att Geiger missar matchen på grund av sjukdom. Matchen spelas 16.30 på Stora Valla.

Utöver Geiger är även Johan Hove borta på grund av skada och Aron Csongvai är avstängd efter att ha tagit två gula kort i matchen mot Blåvitt.

AIK-truppen:

Eskil Edh, Thomas Isherwood, Sotirios Papagiannopoulos, Kazper Karlsson, Anton Salétros, Bersant Celina, John Guidetti, Fredrik Nissen, Kristoffer Nordfeldt (mv), Benjamin Tiedemann, Mads Thychosen, Abdihakim Ali, Dino Beširović, Erik Flataker, Adrian Helm, Kalle Joelsson (mv), Filip Benković, Zadok Yohanna, Taha Ayari, Alexander Fesshaie

